Depois de uma longa pré-temporada, com sucessivos adiamentos, o CEV Repsol tem o prazer de anunciar que os dois primeiros eventos da temporada foram agora autorizados e ficam portanto confirmados.

Como já foi anunciado, o primeiro fim-de-semana de corridas terá lugar no Circuito do Estoril, seguindo-se o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Devido a protocolos e restrições de viagem, as datas foram modificadas, sendo agora como segue: O Estoril será o início do Campeonato, Sábado e Domingo, 5 de Julho.

A prova do Algarve será logo a seguir, entre Sexta-feira, 10 de Julho, Sábado, 11 de Julho, para Treinos e Testes do CEV, com as corridas a terem lugar na Segunda, 13 de Julho.

Como planeado, as corridas que terão lugar em cada evento são o Campeonato Junior de Moto3, o Campeonato Europeu de Moto2, com 2 corridas e a Hawkers European Talent Cup, também com 2 corridas.

O CEV Repsol e cada circuito estão a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades desportivas e sanitárias para garantir que as corridas do CEV Repsol se realizem num ambiente seguro e seguindo as medidas necessárias nas datas especificadas.

Para o efeito, está a ser finalizado um protocolo com respeito ao Covid-19 que detalha as orientações que devem ser seguidas e explica as medidas que foram adotadas, tais como a redução e o controlo rigoroso do número de pessoas no paddock, os controlos de temperatura corporal antes do acesso, os médicos quando adequado e o distanciamento social.

Serão divulgadas novas atualizações sobre o calendário do CEV Repsol após a publicação do calendário oficial do Campeonato do Mundo de MotoGP.