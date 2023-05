"Sinceramente, é melhor jogar antes [do que os adversários diretos], porque a equipa fica só focada no que temos de fazer e no nosso jogo. Quando jogamos a seguir, os jogadores sabem os resultados, existe mais ansiedade e só uma vez é que conseguimos aproveitar essa situação", disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo da 32.ª jornada.

O técnico pacense pegou no jogo recente com o Sporting (derrota por 4-0) para mostrar aos jogadores o que não deve ser repetido em Chaves, assegurando que os "erros e problemas têm de ser percebidos e encarados de frente".

"Temos jogado sempre finais, mas agora, sim, é o mata-mata. A margem de erro é muito menor, mas, se fizermos bem o nosso trabalho, conseguimos o objetivo mínimo. Temos de voltar a ser uma equipa com alma, caráter, coragem, para chegar na frente e fazer golo. O que fizemos com o Sporting é a postura que não podemos ter nos próximos três jogos", sublinhou.

A preparação nesta semana passou muito por trabalhar a ideia de jogo e a forma de estar da equipa pacense, com César Peixoto a repisar a ideia de um grupo de jogadores "focados e confiantes".

"Vimos de muito longe e conseguimos chegar aos últimos três jogos em condições de disputar o play-off, embora até seja possível matematicamente escapar a essa condição. Estamos a fazer uma boa segunda volta, o problema foi o início da época. Temos de voltar a ser competitivos, agressivos e intensos", reconheceu o técnico.

César Peixoto deixou ainda elogios ao Desportivo de Chaves, uma "boa equipa", que tem feito "um campeonato muito regular".

"[O Chaves] Está confortável na tabela classificativa, tem jogadores muito fortes no meio campo e outros muito rápidos nas laterais. Conhecemos muito bem a equipa do Chaves, e sabemos que vai ser um jogo difícil", concluiu.

Matchoi, por lesão, e Juan Delgado, a cumprir castigo, estão fora dos eleitos de César Peixoto para o jogo em Chaves. O guarda-redes Marafona e os avançados Hernâni e Butzke têm pequenas mazelas e estão em dúvida.

A três jornadas do fim do campeonato, o Paços de Ferreira ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 20 pontos, enquanto o tranquilo Desportivo de Chaves é sétimo, com 43.

As duas equipas vão defrontar-se no estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

CYA // AJO

Lusa/Fim.