O técnico, de 44 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho 2026 com os 'galos' e sucede a Bruno Pinheiro, que orientou o clube desde a segunda jornada do campeonato, e foi despedido no mês passado, e a José Pedro Pinto, que tinha comandado interinamente a equipa nos dois últimos jogos.

César Peixoto, que representou o emblema barcelense com futebolista, entre 2011 e 2015, tem no seu currículo, como treinador, passagens por Varzim, Académica, Desportivo de Chaves, Paços de Ferreira e Moreirense.

O primeiro jogo do treinador no comando técnico do Gil Vicente vai ser no terreno do Estrela da Amadora, na sexta-feira, para a 25.ª jornada, uma vez que o embate dos minhotos para esta ronda, frente ao Benfica, foi adiado para 28 de março.

Com 23 jogos disputados, o Gil Vicente, que perdeu os últimos cinco jogos para o campeonato, soma 22 pontos e ocupa o 14.º lugar.

JPYG // JP

Lusa/Fim