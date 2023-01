César Peixoto, que falava na conferência de antevisão ao jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta, no sábado, deu conta de uma equipa pacense "mais animada e motivada", após a primeira vitória em Vila do Conde, frente ao Rio ave, por 1-0, e pediu "foco" e "pés no chão" para os próximos desafios.

"[Esta vitória] Não é para fazer festa e foi apenas um 'plus' no nosso trabalho. Temos de estar focados e a equipa tem de manter os pés assentes no chão. Gosto de competir contra os melhores, mais trabalho nos vão dar e mais nos desafiam. Nesta fase, todos os jogos são importantes e vamos acreditar que podemos 'roubar' pontos ao Braga, uma excelente equipa", disse César Peixoto.

O Paços defronta no sábado o Sporting de Braga, segundo da geral, na quinta-feira o líder Benfica e finaliza a sequência de jogos na Capital do Móvel diante do Gil Vicente, concorrente direto, na terça-feira seguinte, dia 31.

César Peixoto respeita a calendarização, mas não queria esta sequência.

"Na fase em que estamos, não é o ideal e não era o que queríamos, mas o calendário assim o ditou. Temos de pensar jogo a jogo e em retirar pontos aos 'grandes', mas não vejo estes jogos como resolução da época, não vão ditar a época do Paços de Ferreira. O Braga e o Benfica são equipas superiores, mas temos que ir amealhando", sublinhou.

O técnico recusa queixar-se, consciente de que terá de arranjar soluções, para as quais terá sempre de se procurar "equilíbrio".

"Temos que encontrar aqui algum equilíbrio e olhar a cada jogo, porque nunca sabemos onde podemos ir buscar pontos. Não vamos deixar cair nenhum jogo, mas teremos de fazer gestão em termos físicos dos jogadores mais velhos, nomeadamente, percebendo o momento dos adversários e as características de cada jogo", explicou.

Antunes e Matchoi cumprem castigo e vão falhar a receção ao Sporting de Braga, numa lista de ausentes extensiva a Ibrahim, ainda lesionado. Jordi, Fernando Fonseca, Flávio Ramos e Tiago Ilori continuam a treinar com o plantel, mas não entram nas contas de César Peixoto, que anunciou a chamada aos eleitos do mais recente reforço, o avançado brasileiro Fábio Gomes.

"[O Fábio Gomes] É um avançado com características diferentes, mais de área, forte no jogo aéreo, que nos poderá ajudar no jogo mais direto. Vai ter o tempo dele", explicou César Peixoto, admitindo que "a margem de erro e tolerância de tempo poderá ser maior" no caso do brasileiro, tendo em conta que no plantel terá a concorrência de Alexandre Guedes e Butzke.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o 18.º e último lugar, com seis pontos, enquanto o Sporting de Braga é segundo, com 37.

As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 15:30, num jogo que terá arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

CYA // VR

Lusa/Fim