"Estou muito feliz e entusiasmado com a mudança para a cidade de Faro. O Farense é um clube histórico e ambicioso, com todas as condições para mostrar o meu futebol", disse o jogador, 31 anos, em declarações divulgadas pelo clube algarvio.

André Pinto, que assina contrato válido a partir de 01 de janeiro de 2021, quer dar "muitas alegrias aos adeptos com o símbolo do Farense ao peito" e promete "ajudar a equipa a ganhar pontos" para ocupar o lugar que esta merece.

O central português, formado no FC Porto, passou por Santa Clara, Vitória de Setúbal, Portimonense e Olhanense antes da sua primeira experiência no estrangeiro, ao serviço dos gregos do Panathinaikos.

Em 2014, voltou a Portugal, para o Sporting de Braga, no qual se evidenciou e foi chamado pelo selecionador nacional, Fernando Santos, para o particular frente a Cabo Verde que os lusos perderam (2-0).

Mudou-se, três anos depois, para o Sporting, cumprindo duas épocas antes de sair, no verão de 2019, para o Al Fateh (Arábia Saudita), com o qual acabou por rescindir no início deste ano.

André Pinto é o 17.º reforço da época 2020/2021 para o Farense, no qual vai reencontrar outro central internacional português, Ricardo Ferreira, seu companheiro de equipa em Braga.

O clube algarvio é o atual 15.º classificado da I Liga, com nove pontos em 11 jogos, visitando na próxima segunda-feira o terreno do vizinho Portimonense.

EYP // VR

Lusa/fim