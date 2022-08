"Glazer fora", "Amo o United, odeio os Glazers" e "Unidos contra os Glazers" são algumas das faixas exibidas pelos adeptos contra a família norte-americana que detém o clube, que enfrenta um período conturbado.

Com duas derrotas em outros tantos jogos, e sem títulos desde que José Mourinho os treinou (2016-2018), os 'red devils' contam no plantel com os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Os adeptos têm responsabilizado os Glazer, que detêm o clube desde 2005, pelo declínio desportivo do emblema, agora treinado pelo neerlandês Erik ten Hag, que tem duas derrotas em outras tantas jornadas, o pior arranque desde 1992/93.

Se hoje perderem com o Liverpool, outra formação que conta por derrotas as jornadas nesta Premier League, será o pior arranque desde 1986.

Ten Hag deixou hoje no banco de suplentes Ronaldo, que a imprensa especula estar a tentar forçar uma saída para um clube que dispute a Liga dos Campeões, enquanto o 'reforço' brasileiro Casemiro, antigo médio do FC Porto, chegou do Real Madrid e está na bancada em Old Trafford.

