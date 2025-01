No Estádio do Dragão (17:45), em jogo da sétima e penúltima jornada da Liga Europa, Turpin, internacional desde 2010, terá Nicolas Danos e Erwan Finjean como assistentes e Jérôme Brisard no videoárbitro.

Também em jogo da segunda competição da UEFA, com o Sporting de Braga a visitar o Union Saint-Gilloise (20:00), a UEFA apontou o escocês Nick Walsh, que será coadjuvado pelos compatriotas Graeme Stewart e Calum Spence, e no VAR estará Andrew Dallas.

O FC Porto, que terá José Tavares como treinador interino, após o comunicado que dá conta de negociações para a saída de Vítor Bruno, chega à penúltima ronda da Liga Europa no 18.º lugar, com oito pontos.

Já o Sporting de Braga contabiliza sete nas seis jornadas disputadas e está em zona de exclusão das competições europeias, na 25.ª posição.

Na Liga Europa, os oito primeiros classificados na fase de liga apuram-se diretamente para os oitavos de final, e as equipas classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um 'play off' de acesso a duas mãos.

A UEFA nomeou também hoje para o jogo entre o Viktoria Plzen e o Anderlecht a equipa portuguesa liderada por António Nobre, com os assistentes Pedro Ribeiro e Nelson Pereira, o VAR André Narciso e AVR Fábio Melo, mais Bruno Vieira como quarto árbitro, enquanto no Elfsborg-Nice, Tiago Martins será o videoárbitro.

RPM // AO

Lusa/Fim