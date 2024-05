Em Indianápolis, os Celtics voltaram a impor-se e lideram a final da Conferência Este por 3-0, estando cada vez mais perto de garantirem um lugar na final com o vencedor da Conferência Oeste, numa partida em que Queta não saiu do banco.

Do lado dos Celtics esteve em destaque o extremo Jayson Tatum com um 'duplo-duplo' de 36 pontos e 10 ressaltos, a que juntou ainda oito assistências, bem apoiado por Jaylen Brown, com 24 pontos, e Al Horford, com 23.

Pelos Pacers, que não contaram com o lesionado Tyrese Haliburton, o melhor marcador foi Andrew Nembhard, com 32 pontos, enquanto o suplente TJ Mcconnell anotou 23.

