Sem margem de erro, face à desvantagem de 1-3 na eliminatória, o 'cinco' de Brad Stevens entrou muito mal no encontro e esteve sempre a perder na primeira metade, por um máximo de 12 pontos (5-17 no primeiro período e 28-40 no segundo).

Os Celtics atingiram o intervalo a perder por sete pontos (51-58), mas, determinados e muito mais assertivos, abriram o terceiro quarto com um parcial de 13-2, assumiram o comando (64-60) e jamais o perderam até ao final do encontro.

Os 41-25 do terceiro quarto -- os Heat não sofriam tantos pontos num período de um jogo dos 'play-offs' desde a final de 2014 - foram determinantes no sucesso do conjunto de Boston, que tem de salvar novo 'match point' no domingo para forçar o sétimo jogo.

Jayson Tatum, com 31 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, e Jaylen Brown, com 28 pontos e oito ressaltos, lideraram os Celtics, que procuram a 22.ª final e primeira desde o desaire por 4-3 com os Los Angeles Lakers em 2010.

Nos vencedores, também esteve em bom plano o poste alemão Daniel Theis, com 15 pontos e 13 ressaltos, enquanto Kemba Walker contribuiu com 15 pontos e sete assistências e Marcus Smart com 12 pontos, oito ressaltos e oito assistências.

Do banco, destaque para os 10 pontos de Gordon Hayward e os oito, em apenas 10.09 minutos, do turco Enes Kanter.

Na formação de Miami, os melhores foram o base esloveno Goran Dragic, com 23 pontos, e Duncan Robinson, com 20, 17 dos quais na primeira parte.

Por seu lado, Jimmy Butler somou 17 pontos e Bam Adebayo 13, ambos acrescentando oito ressaltos e oito assistências, enquanto Tyler Herro, o 'herói' do quarto jogo, com um recorde de carreira de 37, ficou-se pelos 14.

Os 'play-offs' da NBA prosseguem hoje na 'bolha' de Orlando, com os Los Angeles Lakers a puderem selar o apuramento para a final, caso derrotem os Denver Nuggets pela quarta vez. Os Nuggets já 'viraram' de 1-3 face a Utah Jazz e Los Angeles Clippers.

