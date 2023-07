Celta de Vigo goleia Al Nassr na abertura do Troféu do Algarve

Os espanhóis do Celta de Vigo golearam hoje (5-0) os sauditas do Al Nassr, que já contou com o internacional português Cristiano Ronaldo, na abertura do Troféu do Algarve, torneio de pré-época que também integra o Benfica.