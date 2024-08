Recordista nacional com 50,59 segundos, Cátia Azevedo correu em 52,04, a sua melhor marca da época, numa repescagem em que se apuram para as meias-finais as vencedoras de cada uma das quatro séries, mais os dois melhores tempos.

A atleta do Sporting terminou os seus terceiros Jogos no 38.º lugar, depois do 17.º em Tóquio2020 e do 31.º no Rio2016.

