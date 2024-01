Na capital do Cazaquistão, no primeiro meeting da época com o nível ouro da Worls Athletics, a quatrocentista do Sporting superou um máximo que já durava há 25 anos - o anterior recorde, de Carmo Tavares, era de 52,77 e fora estabelecido em 1998.

Cátia Azevedo ganhou a corrida principal, à frente da irlandesa Sophie Becker (53,19) e da jamaicana Stephanie Anne McPherson (54,66), que completaram o pódio.

Também nos 400 metros, mas no setor masculino, o benfiquista Ericsson Tavares foi segundo, com 46,95 segundos, tendo triunfado o espanhol Inaki Canal, com 46,36.

Nos 60 metros barreiras, estiveram três benfiquistas a correr na primeira série: O cubano Roger Iribarne foi quarto, em 7,80 segundos, João Vítor Oliveira foi quinto, com 7,83, e Sisínio Ambriz sétimo, com 7,98.

No lançamento do peso, o benfiquista Francisco Belo foi quarto posicionado, com 19,75 metros ao terceiro ensaio. Venceu o britânico Scott Lincoln, com 20,81.

