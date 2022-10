A Ásia, com o pendor de favoritismo que poderá dar aos judocas desse continente, volta a ser o palco de uns Mundiais de judo, depois de um 'intervalo' em Budapeste, em 2021, onde o português Jorge Fonseca se sagrou bicampeão mundial.

Rodrigo Lopes (-60 kg) e Catarina Costa (-48 kg) entram hoje em competição apenas a partir da segunda eliminatória, com os judocas a competirem imediatamente um a seguir ao outro, no 16.º e 17.º combates, respetivamente, agendados para o 'tatami' 2.

O judoca do Benfica, 28.º do 'ranking', não teve um sorteio fácil, já que, mesmo isento da primeira ronda, defrontará na segunda ronda o sul-coreano Harim Lee (18.º), este ano vencedor do Grand Prix de Portugal, quinto no Grand Slam de Paris e terceiro em Ulan Bator.

Será a segunda vez que os dois judocas se encontram, depois de se terem defrontado em junho deste ano no Grand Slam de Ulan Bator, prova já a pontuar para os Jogos Olímpicos de Paris2024, com Rodrigo Lopes a ser afastado na fase de repescagem.

Na Humo Arena, a vice-campeã europeia Catarina Costa, está isenta na primeira ronda de -48 kg, com a judoca de Coimbra, segunda cabeça de série, a lutar na segunda eliminatória com a vencedora do combate entre a moçambicana Jennie Muneme (106.ª) e a alemã Katharina Menz (24.ª).

Caso defronte Menz, Catarina Costa, que é a quarta do 'ranking' mundial, precisará do seu melhor judo para afastar uma adversária com quem regista um empate: dois triunfos para a alemã e dois para a portuguesa, nas quatro vezes que se defrontaram.

Nos Mundiais de judo, em que Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, é uma ausência de peso, devido a lesão, Portugal contará ainda com Joana Diogo (-52 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Rochele Nunes (+78 k), João Fernando (-81 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

Primeiros adversários dos judocas portugueses nos Mundiais:

- Hoje, 06 out:

-48 kg: Catarina Costa (4.ª do 'ranking' mundial, segunda cabeça de série), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a moçambicana Jennie Muneme (106.ª) e a alemã Katharina Menz (24.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (28.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o sul-coreano Harim Lee (18.º).

- Sexta-feira, 07 out:

-52 kg: Joana Diogo (27.ª) isenta na primeira ronda, na seguinte com a uzbeque Sita Kadamboeva (57.ª).

- Domingo, 08 out:

-63 kg: Bárbara Timo (26.ª) com a sérvia Anja Obradovic (43.ª).

-81 kg: João Fernando (61.º) isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o japonês Sotaro Fujiwara (12.º) e o sul-coreano Jonhoon Kim (74.º).

- Segunda-feira, 09 out:

-90 kg: Anri Egutidze (47.º) com o norte-americano John Jayne (27.º).

- Terça-feira, 11 out:

-100 kg: Jorge Fonseca (1.º, primeiro cabeça de série), isento na primeira ronda, na seguinte com o romeno Asley González (25.º).

- Quarta-feira, 12 out:

+78 kg: Rochele Nunes (16.ª) com a checa Marketa Paulusova (78.ª).

