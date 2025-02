O veterano avançado brasileiro, de 35 anos, assinou o seu sétimo golo na presente edição do campeonato, ainda na primeira parte, aos 37 minutos, promovendo o regresso às vitórias dos lisboetas na competição.

O Casa Pia segue no sexto lugar, com 33 pontos, e o Estrela da Amadora, que somou a segunda derrota seguida e não vence há seis jornadas, permanece no 16.º e antepenúltimo posto, com 17.

