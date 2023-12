Samuel Justo, aos 55 minutos, marcou o único golo do encontro, permitindo que os 'gansos' encerrassem uma sequência de seis jogos sem vitórias no campeonato, em que tinham registado o último triunfo na quinta jornada, em 17 de setembro, diante do Arouca (1-0).

A formação lisboeta é 11.ª colocada, com 13 pontos, enquanto o Portimonense, que terminou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Midana Cassamá, aos 90+5 minutos, falhou a subida ao sétimo lugar e mantém-se em 10.º, com 14.

