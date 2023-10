A partir das 20:15, em Barcelos, estarão frente a frente o quinto melhor ataque do campeonato, os gilistas, com 14 golos marcados, e a melhor defesa da prova, os lisboetas, que têm quatro sofridos.

Com apenas uma derrota na competição, perante o Sporting, o Casa Pia soma nove pontos, podendo, em caso de triunfo no Minho, manter-se na perseguição aos cinco primeiros classificados.

Já o Gil Vicente, com seis pontos, tenta regressar às vitórias, após o desaire no Estádio do Dragão, sendo que, nos três encontros em que atuou como anfitrião na I Liga, só perdeu com o Benfica.

Programa da sétima jornada:

- Quinta-feira, 28 set:

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 2-4

- Sexta-feira, 29 set:

Benfica - FC Porto, 1-0

- Sábado, 30 set:

Vizela -- Portimonense, 2-3

Boavista -- Famalicão, 2-2

Farense -- Sporting, 2-3

- Domingo, 01 out:

Arouca - Desportivo de Chaves, 0-2

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 3-2

Rio Ave - Moreirense, 0-4

- Segunda-feira, 02 out:

Gil Vicente - Casa Pia, 20:15

