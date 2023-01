No Estádio Nacional, o Casa Pia adiantou-se no marcador aos 75 minutos, com um golo apontado pelo internacional japonês Yuki Soma, mas a equipa açoriana conseguiu chegar ao empate aos 82, pelo brasileiro Gabriel Silva, de penálti, com o 'canarinho' Clayton, aos 90+4, a garantir o triunfo da equipa da casa.

Com esta vitória, o Casa Pia, que não vencia há três jogos, está em quinto lugar, com 30 pontos, apenas a dois do Sporting, que joga na quarta-feira com o Sporting de Braga, enquanto o Santa Clara, que somou a segunda derrota consecutiva e não vence há cinco jogos, é 16.º, com 14, e pode cair para a zona de despromoção direta.

