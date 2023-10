Os golos decisivos do emblema lisboeta da I Liga foram apontados por Serobyan (aos 28 minutos) e Pablo Roberto (52).

A primeira parte da partida foi equilibrada, com a intensidade do Rabo de Peixe a surpreender o Casa Pia, que demonstrou dificuldades em adaptar-se ao relvado sintético e ao vento na vila piscatória açoriana.

Aos 22 minutos, a primeira oportunidade de golo do encontro ainda motivou festejos nas bancadas totalmente cheias do estádio, mas o cabeceamento de Rafael saiu a rasar a baliza do Casa Pia.

Seis minutos depois, o Casa Pia conseguiu chegar ao golo, na sequência de um lançamento longo de Yuki que encontrou a finalização certeira de Serobyan.

O Casa Pia esteve perto do segundo golo aos 33 minutos, por intermédio de Clayton que, isolado, atirou ao lado. O Rabo de Peixe, por seu turno, nunca tirou os olhos da baliza contrária, repartindo o domínio do encontro com o adversário.

No segundo tempo, o Casa Pia conseguiu ampliar a vantagem aos 52 minutos, através de Pablo Roberto, explorando o espaço entre linhas concedido pelos insulares.

O Rabo de Peixe nunca desistiu de tentar ameaçar a baliza contrária, mas com o passar do tempo foi perdendo intensidade, permitindo ao Casa Pia dominar o encontro de forma segura. Os 'gansos' estiveram perto do terceiro aos 71 minutos, mas Tiago Dias atirou à barra.

Até ao final, a partida baixou de intensidade e o Casa Pia controlou a posse de bola a seu bel-prazer, mantendo o esférico afastado da sua baliza, perante um Rabo de Peixe já sem argumentos para travar a superioridade do adversário.

Jogo no Estádio Bom Jesus, Rabo de Peixe, Ribeira Grande.

Rabo de Peixe -- Casa Pia, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Serobyan, 28 minutos.

0-2, Pablo Roberto, 52.

Equipas:

- Rabo de Peixe: Imerson Soares, Pedro Tavares, Minhoca (Lucas Santos, 86), Diogo Andrade (Edgar Moura, 78), Rafael Mendonça, Pineda, Rafael Benevides, Marcos Pacheco (Elson, 78), Marcelo Santos (Desailly Sampaio, 63), Eskimó (Luís Gaspar, 63) e João Ventura.

(Suplentes: Branquinho, Luís Gaspar, Desailly Sampaio, Edgar Moura, António Carreiro, Jamil Rodriguez, Elson Santos, Willian Gomes e Lucas Santos).

Treinador: Hélio Oliveira.

- Casa Pia: Lucas Paes, Fernando Varela (Larrazabal, 73), João Nunes, Neto (Telasco, 73), André Geraldes, Yuki Soma (Jaja, 62), Tiago Dias, Zolotic, Serobyan, Pablo Roberto (Samuel Justo, 62) e Clayton (Felipe Cardoso, 62).

(Suplentes: Ricardo Batista, Lelo, Telasco, Isaac, Felipe Cardoso, Larrazabal, Jajá e Samuel Justo).

Treinador: Felipe Martins.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Yuki Soma (40) e Desailly Sampaio (68).

Assistência: cerca de 500 espetadores.

