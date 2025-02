Um golo do médio búlgaro Andrian Kraev, aos 50 minutos, foi o suficiente para os casapianos, que regressaram às vitórias e não perdem na condição de visitados desde a terceira jornada, somarem os três pontos, perante um Gil Vicente com novo treinador, José Pedro Pinto, que rendeu Bruno Pinheiro, mas que não evitou a quinta derrota consecutiva.

Com este triunfo, o Casa Pia reforçou o sexto lugar, com 36 pontos, mais cinco do que um duo perseguidor, e a apenas dois do Santa Clara, quinto colocado, enquanto a equipa de Barcelos está afundada no 14.º lugar, com 22 pontos.

VR // VR

Lusa/Fim