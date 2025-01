No Estádio do Bessa, Rodrigo Abascal (30 minutos), Filipe Ferreira (43), ambos na própria baliza, e Jeremy Livolant (50) marcaram os golos dos lisboetas, enquanto Bruno Onyemaechi (45) e Bozenik (90+3) assinaram os tentos dos portuenses, que terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Pedro Gomes (62).

Face ao empate do Vitória de Guimarães diante do Arouca, o Casa Pia, que alcançou a quarta vitória nos últimos cinco encontros, aproveitou para ultrapassar os vimaranenses e subir à sexta posição, com 27 pontos. Já o Boavista, que averbou a terceira derrota seguida e não vence há oito jornadas, mantém-se no 18.º e último posto, com 12.

