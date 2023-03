"Vamos dar algumas oportunidades nestes 11 jogos. Não esperemos muitas alterações [no 'onze' inicial], até porque acreditamos que o plantel é muito homogéneo, onde há qualidade e não há uma diferença significativa entre jogadores que disputam o mesmo lugar. Pode haver alterações, mas não uma revolução. Nesta fase da época, o cansaço psicológico e físico também se nota e temos de saber gerir esse lado, de forma a ter uma equipa equilibrada e de qualidade", disse o técnico, em conferência de imprensa.

A 'barreira' dos 36 pontos era o principal objetivo do Casa Pia nesta temporada, mas, tendo em conta "a conjuntura deste campeonato", os 35 atuais bastam para garantir, ainda em março, a permanência na elite do futebol português, embora Filipe Martins não queira ver relaxamentos no plantel face à tranquilidade alcançada.

"Temos de encarar os 11 jogos que faltam como 11 finais, pensando em cada um deles como podemos ficar mais acima [na tabela]. Temos de desfrutar do que temos feito e aproveitar para melhorar alguns aspetos onde temos margem para crescer, sobretudo a parte ofensiva. Com critério, vamos também aproveitar para avaliar em competição jogadores com menos minutos", sublinhou o treinador da equipa lisboeta, de 44 anos.

O adversário é o Famalicão, conjunto que, apesar da derrota na última jornada, frente ao líder Benfica, por 2-0, tem "melhorado significativamente na tabela classificativa", fruto da "excelente equipa" e dos "valores individuais muito bons" que tem no plantel.

"Do meio-campo para a frente tem valores individuais muito fortes, apesar de estarem algo limitados com alguns castigos, mas não acredito que vão enfraquecer a equipa. A qualidade individual tem vindo a crescer através de uma ideia coletiva. Vai ser um jogo equilibrado, definido em pormenores, que queremos que saiam a nosso favor", frisou.

Lucas Soares, Kiki Silva e Rafael Martins estão em dúvida para o encontro e apenas vão ser reavaliados no treino matinal do dia do jogo, enquanto Léo Natel é ausência longa e Beni Mukendi regressa às opções, depois de cumprir castigo com o Paços de Ferreira.

O Casa Pia, sétimo classificado, com 35 pontos, visita o Famalicão, no 12.º posto, com 27, na partida de encerramento da 24.ª jornada da I Liga de futebol, na segunda-feira, a partir das 20:15, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.

