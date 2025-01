Na conferência de imprensa, João Pereira lembrou o jogo da primeira volta, na qual os 'gansos' perderam por 3-0 no Estádio da Luz, lembrando que o Casa Pia era nessa altura "uma equipa em construção", frente a um Benfica "com continuidade", assegurando que o seu conjunto está agora "mais estável".

"Nos últimos cinco jogos somos a melhor equipa com 13 pontos, e o Benfica com nove. É uma série positiva, mas não nos conformamos com isto. Estamos na melhor fase do Casa Pia. Se ganharmos ou nos mantivermos invictos, pode ser o sétimo jogo, que será a melhor fase do Casa Pia na I Liga. Para isso temos de estar no nosso melhor", afirmou.

O Benfica vem de uma derrota frente ao FC Barcelona (5-4), na Liga dos Campeões, num encontro em que esteve a vencer por 3-1 e 4-2, mas viu os catalães conseguirem o triunfo já nos descontos, com João Pereira a dizer que o clube da Luz "vai querer dar uma resposta".

"Sabemos que é de outro campeonato. O Casa Pia tem um valor de mercado de 20 milhões de euros e o Benfica de 350. O Casa Pia não está há muito tempo na I Liga, temos a sorte das últimas declarações do CEO, que nos tira pressão de ir à Europa, não é o nosso objetivo. O Benfica luta pelo título, a pressão está do lado deles. A única pressão que temos é dar uma alegria aos nossos adeptos", afirmou.

João Pereira admite que o Casa Pia ainda "está longe" do adversário de sábado, que "é de outro campeonato", reafirmando que o objetivo é garantir a manutenção e depois fazer melhor do que ano passado.

"Temos a primeira quase garantida, mas ainda há muito caminho pela frente", assumiu João Pereira, que lembrou que tem a quarta melhor equipa fora de casa, mas que não está tão bem em casa, mesmo sem perder há sete jogos, assumindo: "queremos mudar isso e temos essa oportunidade".

João Pereira referiu que "a consistência dá muito trabalho" e que o "ser humano tem tendência a relaxar".

"Nós aqui não podemos fazer isso. Porquê? Porque não somos a melhor equipa, mas estamos a fazer um bom trabalho, com as condições que temos, com os jogadores que temos. Juntos somos mais fortes", referiu.

O Casa Pia, sexto classificado, com 27 pontos, recebe no sábado, às 18:00, em Rio Maior, o Benfica, segundo, com 41, num encontro que será arbitrado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.

