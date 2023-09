Num comunicado publicado no sítio oficial na internet, o Casa Pia confirmou a saída de Saviour Godwin, despedindo-se e agradecendo ao avançado, que se tornou, durante as três épocas que representou o clube, num jogador fulcral e um dos esteios da equipa.

"O respeito e agradecimento pela história de Godwin no Casa Pia, o facto de o atleta ter apenas mais um ano de contrato com o clube e o apelo do jogador para embarcar numa aventura que permitirá a independência financeira foram motivos importantes para se consumar a transferência para o Al-Akhdoud", explicaram os 'gansos', na nota.

O Casa Pia destacou ainda a "história de superação e sucesso" de Godwin, que viveu "um passado atribulado e marcado por salários em atraso em diferentes clubes", com o clube a tornar-se uma "família onde Saviour não só encontrou a estabilidade, como também potenciou todo o seu talento com muito trabalho e dedicação".

"Saviour Godwin embarca agora num novo capítulo da sua carreira e para uma Liga em ascensão a nível mundial. A sua determinação e qualidade como jogador são inegáveis e todos nós, casapianos, esperamos vê-lo brilhar ainda mais na próxima etapa da sua jornada futebolística", frisaram, garantindo que fará sempre parte da família casapiana.

O futebolista, de 27 anos, representou o Casa Pia em 102 encontros, tendo apontado um total de 24 golos e 14 assistências, em "mais de 8000 minutos de muita velocidade, magia e dribles desconcertantes", lembraram, frisando a estreia pela seleção nigeriana.

O Al-Akhdoud é orientado pelo treinador português Jorge Mendonça e ocupa o 13.º lugar do campeonato da Arábia Saudita, com quatro pontos, ao fim de cinco jornadas, numa prova liderada por Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, e Al Taawon, com 13.

