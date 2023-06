Habitual titular nas duas épocas passadas ao serviço dos 'gansos', Lucas Soares, de 25 anos, encontrava-se ainda a título de empréstimo pelo Alverca, primeiro conjunto que representou em Portugal, tendo passado ainda duas temporadas cedido ao Vitória de Guimarães, com o Casa Pia a não exercer a opção, revelou fonte oficial do clube à Lusa.

Nas duas temporadas no conjunto orientado pelo treinador Filipe Martins, o brasileiro fez um total de 66 partidas, nas quais fez três golos e contribuiu com cinco assistências.

O Casa Pia já tinha oficializado as saídas do guarda-redes João Bravim, do defesa Léo Bolgado e dos médios Cuca e Afonso Taira, enquanto renovou com o guardião Ricardo Batista, os centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic e o centrocampista Ângelo Neto.

No capítulo dos reforços, o defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense) foi o único jogador confirmado até ao momento pela equipa que concluiu a I Liga em 10.º, com 41 pontos.

