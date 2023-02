"Sábado, dia 04 de fevereiro, realizou-se um jogo de râguebi entre Portugal e Bélgica, no Estádio Nacional do Jamor. Não garantindo o bom estado do relvado após este jogo, solicitámos à Federação Portuguesa de Futebol [FPF] a alteração de estádio para a realização do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Casa Pia AC e o Nacional", explicaram os 'gansos', da I Liga de futebol, numa nota enviada às redações.

Assim, o confronto "encontra-se agendado para o dia 09 de fevereiro de 2023 [quinta-feira], pelas 17:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal", adiantou o clube lisboeta, que, de acordo com o anteriormente agendado, iria receber os insulares uma hora depois.

A seleção portuguesa de râguebi iniciou o Europe Championship 2023 com uma vitória por 54-17 sobre a Bélgica, na primeira jornada do Grupo B, que lidera, em igualdade com a Roménia (cinco pontos), que também bateu a Polónia, por 67-27, em Bucareste.

No futebol, o Casa Pia ocupa a quinta posição da I Liga, com 30 pontos, e o Nacional é 15.º classificado na II Liga, com 20, defrontando-se na 'prova-rainha', com o vencedor a ter duelo marcado com Sporting de Braga ou Benfica nas meias-finais, a duas mãos.

DYRP // PFO

Lusa/Fim