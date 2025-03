"Contra quem for e onde for, mesmo não tendo as mesmas armas desses adversários, por questões orçamentais ou infraestruturais, esta equipa tem uma alma muito grande e vai ter de a mostrar em campo, independentemente das condições climatéricas. Nós temos de entrar sempre da mesma forma, sabendo que, no último jogo, não estivemos bem e queremos dar uma resposta", afirmou o treinador, em conferência de imprensa.

Apesar do sexto lugar que ocupam, os 'gansos' vivem uma fase de remodelação depois de um mercado de transferências em que saíram três titulares -- Beni, Telasco Segovia e Nuno Moreira -, que obriga a uma "reconstrução da ideia" e a dores de crescimento.

"O mercado de janeiro foi muito ativo aqui no Casa Pia, fomos o quarto clube com as maiores receitas. Isso diz muito do projeto, conseguimos ser fortes no recrutamento e, depois, potenciar com números. A equipa está em constante remodelação, a partir do momento em que saem peças fundamentais. Leva o seu tempo na reconstrução desta ideia e as dores de crescimento têm a ver com o aumento da margem de erro e maior flexibilidade. Temos de respeitar o Sporting, como eles têm de nos respeitar", realçou.

Na primeira volta, o Casa Pia deslocou-se a Alvalade com um bloco baixo, uma opção que o técnico explicou com o relvado que beneficia os clubes 'grandes' e pelo adversário, o Sporting de Amorim, que era "o melhor do século e praticamente invencível".

"Seja com que jogadores o Sporting se apresente, nós fazemos a análise individual e os jogadores estarão preparadíssimos para o embate. As condições climatéricas poderão mudar o registo do jogo, que se pode tornar mais bonito ou mais feio, o que irá tender para duelos e disponibilidade física, que causa um elevado risco nos jogadores", disse.

João Pereira lembrou que, há duas épocas, o Casa Pia vivia fase semelhante na I Liga e, nas últimas 11 jornadas, conquistou apenas uma vitória, algo que não quer que volte a suceder, apelando à ambição para voltarem a "fazer história" frente ao campeão luso.

"Por mais lesões que tenha, o Sporting terá sempre soluções nas suas equipas B e sub-23. Nós já tivemos lesões e saídas e não podemos convocar juniores ou futebolistas da equipa B, que compete na última divisão distrital de Lisboa. Temos de trabalhar com o que temos, isso dá mais valor ao projeto do Casa Pia. O Sporting vem na máxima força e teremos de estar ao nosso melhor nível. O Casa Pia nunca venceu o Sporting e é mais uma oportunidade para fazermos história", expressou o jovem treinador, com 32 anos.

O avançado brasileiro Cassiano, melhor marcador do Casa Pia no campeonato, está de regresso às opções após lesão, bem como o guarda-redes angolano Ricardo Batista e o lateral esquerdo francês Benaissa, com Kiki Silva e Clau Mendes a permanecer de fora.

O Casa Pia, sexto colocado, com 36 pontos, recebe o campeão e líder Sporting, com 56, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

DYRP // FIG

Lusa/Fim