A formação casapiana somou o terceiro encontro consecutivo sem perder e sem sofrer qualquer golo, vendo interrompido um ciclo de duas vitórias, enquanto os gilistas somaram também a terceira partida seguida sem perder, o segundo empate consecutivo, depois da igualdade na receção ao FC Porto.

Com este empate, os dois conjuntos mantêm-se a par na pauta classificativa, fugindo ao Famalicão, que apenas joga na segunda-feira, com o Gil Vicente a ocupar o oitavo posto e o Casa Pia o nono, ambos com 27 pontos.

