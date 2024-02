Em Rio Maior, 'casa emprestada' do Casa Pia, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo, com os 'gansos', que vinham de três derrotas consecutivas, a somarem um ponto frente a um Boavista que vinha de duas derrotas e também voltou a pontuar.

Com este resultado, o Casa Pia é 14.º, com 20 pontos, dois acima da zona perigosa da tabela, enquanto o Boavista é 12.º, com 21, numa competição que é liderada pelo Benfica, com 51, mais dois do que o Sporting, que tem menos um jogo.

