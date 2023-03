No Estádio Nacional, em Oeiras, Paulo Bernardo adiantou os visitantes antes do intervalo (45+4 minutos), mas um autogolo de Maracás (67) e um golo de Fernando Varela (76) deram o triunfo aos 'gansos', que interromperam uma série de quatro jogos consecutivos sem vencer para o campeonato.

O Casa Pia passa a somar 35 pontos, ultrapassando o Arouca no sexto lugar, enquanto o Paços de Ferreira continua em último, com 12, tendo desaproveitado as derrotas dos mais diretos adversários na luta pela permanência, nomeadamente o Santa Clara, que é penúltimo com 15, e o Marítimo, 16.º com 16.

AMG // AMG

Lusa/Fim