Com carreira passada exclusivamente no futebol búlgaro, no qual jogou, além do Levski Sófia, no Hebar e no Botev Vratsa, Andrian Kraev, de 25 anos, tornou-se no oitavo reforço do Casa Pia para a época 2024/25.

O centrocampista, que também pode atuar mais adiantado no terreno de jogo, soma ainda oito internacionalizações pela seleção principal da Bulgária, tendo totalizado 24 encontros, com dois golos apontados, na última das quatro temporadas em que representou o Levski Sófia.

Os 'gansos' já tinham oficializado as contratações dos defesas João Goulart (ex-Mafra), Ruben Kluivert (ex-Dordrecht, dos Países Baixos) e José Fonte (ex-Sporting de Braga), dos médios Miguel Sousa (ex-Mafra) e Raúl Blanco (ex-Celta de Vigo, de Espanha), e dos avançados Henrique Pereira (emprestado pelo Benfica) e Clau Mendes (ex-Cornellá, de Espanha).

Por outro lado, os lisboetas viram sair o guarda-redes Lucas Paes, os defesas Fernando Varela e João Nunes, os médios Kevin Krygard, Ângelo Neto e Samuel Justo, e os avançados Yuki Soma e André Lacximicant, em relação ao plantel do último ano.

O Casa Pia concluiu a derradeira época na nona posição da I Liga, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal escalão do futebol português pelo terceiro ano consecutivo, agora sob o comando do treinador João Pereira, oriundo do Alverca à II Liga.

A estreia na I Liga 2024/25 está marcada para o fim de semana de 10 e 11 de agosto, com a receção ao Boavista, no Estádio Municipal de Rio Maior, que continua como 'casa' emprestada mais uma temporada.

DYRP // JP

Lusa/Fim