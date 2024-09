Um golo de Henrique Pereira, aos 61 minutos, bastou para os casapianos somarem o primeiro triunfo na presente época, depois de terem somado três derrotas consecutivas, frente a um Estrela da Amadora que, depois de ter arrancado com um empate em casa do Sporting de Braga, somou a terceira derrota seguida para o campeonato.

Com este triunfo, o Casa Pia ascendeu ao 14.º lugar, com três pontos, enquanto o Estrela da Amadora é 16.º, com apenas um.

VR // VR

Lusa/fim