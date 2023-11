O Casa Pia atravessa um bom momento, depois de ter alcançado empates, ambos a um tento, no terreno de duas equipas favoritas à partida, como o Benfica, no Estádio da Luz, pela I Liga, e o Sporting de Braga, no Municipal de Braga, pela Taça da Liga, e Filipe Martins espera estender a fase positiva com um triunfo inédito sobre os vizelenses.

"Desde que estou aqui, e já vou na quarta temporada, curiosamente nunca ganhámos ao Vizela, nem na II Liga, nem na primeira, tal como nunca tínhamos vencido em Arouca e fomos ganhar a Arouca este ano. Acredito que possa ser algo que podemos quebrar e é mais um aliciante para o jogo de amanhã [domingo]", perspetivou o técnico dos 'gansos', na antevisão à partida.

O técnico casapiano classifica a receção ao Vizela com um jogo "do campeonato" do Casa Pia, no qual divide o favoritismo com o adversário e detém uma maior responsabilidade de vencer, de forma a manter uma posição confortável na tabela classificativa.

"Chamo-lhes os 'jogos de seis pontos'. É importante sermos muito competentes neste tipo de jogos do nosso campeonato de forma a conquistarmos os pontos suficientes para fazermos uma prova tranquila, que é isso que acredito que nós, em condições normais e tendo as opções todas, poderemos fazer", considerou Filipe Martins.

O técnico do conjunto lisboeta considerou particularmente importantes a recuperação de vários atletas que se encontravam lesionados, o que permitiu aumentar as suas possibilidades de escolha e apresentar uma equipa mais apetrechada para os últimos desafios.

"Acho que à medida que fomos ficando mais aliviados a nível de lesões começámos a ficar mais fortes, e isso tem-se sentido, vê-se uma equipa mais consistente e também com mais opções e amanhã [domingo] queremos também dar sequência a esse crescimento que temos vindo a notar na equipa, mas materializando com uma vitória em casa, que já perseguimos há algum tempo", reforçou.

O treinador aproveitou também para elogiar o defesa Nermin Zolotic, único jogador do Casa Pia que alinhou como titular em todos os jogos oficiais do emblema de Pina Manique na presente temporada, reiterando que "são merecidos".

"Ele continua a ter um rendimento muito bom, neste momento numa posição diferente, que nos dá coisas diferentes em função do que é o nosso modelo de jogo, em que a pouco e pouco também temos vindo a alterar algumas coisinhas. Foi pena o Zolotic ter estado muito tempo 'escondido' na II Liga belga, acredito que se tem chegado um pouco mais cedo a Portugal provavelmente poderia estar noutros patamares", opinou sobre o bósnio.

Filipe Martins salientou a polivalência de Zolotic, opção também para o meio-campo, que neste momento regista uma elevada quantidade de opções que o técnico saúda, esperando que doravante possa continuar.

"Já tivemos fases piores, inclusivamente o Zolotic também teve de jogar a médio a dada altura nesta época, mas neste momento estamos a ficar bastante equilibrados a nível de opções porque na qualidade já o estamos, e para o treinador é sempre muito mais reconfortante quando temos todos os atletas à nossa disposição e estamos muito próximos de esse cenário vir a ser uma realidade", concluiu, feliz por constatar que o número de lesionados reduziu drasticamente.

O Casa Pia, 13.º classificado, com 10 pontos, recebe o Vizela, 17.º, com seis, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa arbitrado por David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.

RBYR // PFO

Lusa/Fim