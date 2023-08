Derick Poloni alinhou nas duas partidas inaugurais da atual época, na Taça da Liga, mas não foi utilizado na primeira ronda do campeonato (vitória por 3-0 em casa do recém-promovido Farense), sendo o habitual suplente do internacional sub-21 Leonardo Lelo.

Em três épocas no Casa Pia, o futebolista, de 29 anos, contabilizou 77 encontros, com cinco golos apontados, num percurso iniciado nos brasileiros do São Paulo e que, em território luso, conta ainda com passagens por Leixões, Sourense, Anadia e Académica.

Derick Poloni junta-se ao guarda-redes João Bravim (Santa Clara), ao defesa direito Lucas Soares (Santa Clara), ao central Léo Bolgado (Leixões), aos médios Cuca (União de Leiria), Afonso Taira (Al Kholood, Arábia Saudita) e Yan Eteki (Alcorcón, Espanha) e ao avançado Takahiro Kunimoto (Johor FC, Malásia) nas saídas da formação lisboeta.

Por outro lado, os lisboetas contabilizam oito reforços: os alas direitos André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel) e Gaizka Larrazabal (ex-Real Saragoça, Espanha), o central Duplexe Tchamba (ex-Sonderjyske, Dinamarca), o ala esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), os centrocampistas Rafael Brito (ex-Benfica) e Pablo Roberto (ex-Vila Nova, Brasil) e os avançados Jajá (ex-Athletico Paranense, Brasil) e Fernando Andrade (ex-FC Porto).

O Casa Pia recebe o Sporting na sexta-feira, em partida a contar para a segunda ronda da I Liga portuguesa de futebol, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior.

DYRP // VR

Lusa/Fim