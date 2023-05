"Acredito que amanhã [no sábado] vamos novamente ser uma equipa irreverente, como tem sido a nossa imagem ao longo desta época. Esperamos ter uma pontinha mais de sorte e ser mais eficazes em relação aos últimos jogos. Espero, e acredito muito, que vamos dar novamente uma imagem de organização e qualidade", frisou Filipe Martins.

Os lisboetas concluem a primeira metade da classificação, ao ocupar o nono lugar, com 41 pontos, mas, embora já não estejam a lutar por objetivos, podem terminar entre o oitavo e o 12.º, com o técnico a considerar "mais do que justo" estar na parte superior.

"Acho que era mais do que justo. Agora, é tentar ficar o mais acima possível. A meta é pensar no oitavo lugar, sabendo que não está dependente de nós. O que temos de nos focar é em fechar com 'chave de ouro' o que tem sido uma excelente época", apontou.

Sobre o adversário, Filipe Martins elogiou a "muita qualidade individual" do Gil Vicente e o "excelente trabalho" exercido pelo seu treinador, Daniel Sousa, desde a chegada ao comando técnico dos minhotos, num duelo entre duas equipas sem pressão acrescida.

"Vai ser um jogo em que as duas equipas não têm nenhuma pressão acrescida. Vão jogar o jogo pelo jogo e, tanto do lado de lá, como do lado de cá, a vitória está na cabeça de todos. Nada melhor do que terminar a época com uma vitória", realçou Filipe Martins.

Para o derradeiro encontro da temporada, o treinador volta a ter muitas baixas, com as dúvidas sobre a disponibilidade de Lucas Soares, Ângelo Neto e Cuca a permanecerem, que se juntam às lesões já prolongadas dos atletas Romário Baró, Kiki Silva e Léo Natel.

"Infelizmente, apareceram-nos algumas lesões nesta parte final, mas já ultrapassámos tanta coisa que seguramente vamos ultrapassar esta etapa final da caminhada, que só nos traz coisas boas e um dever cumprido de quem realizou uma boa época", afirmou.

Em jeito de 'lançamento' da próxima época, Filipe Martins mostrou-se preparado para perder jogadores influentes, espera contar com Yuki Soma e ressalvou aspetos para se melhorar, num ano em que as dificuldades logísticas poderão ser ainda mais agravadas.

"Enquanto este ano ainda tivemos o estádio [de Pina Manique] para treinar, assim que as obras arrancarem será impossível. Temos de nos reinventar e perceber que há coisas a melhorar. Apraz-nos perceber que fizemos mais coisas boas do que menos boas. Para o ano, temos de melhorar todos, pois só assim podemos dar novamente um passo em frente e continuar a cimentar a posição do Casa Pia na I Liga, esse é o objetivo", referiu.

O Casa Pia, nono colocado, com 41 pontos, visita o Gil Vicente, 14.º, com 34, em duelo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para sábado, às 12:45, no Estádio Cidade de Barcelos, que terá a arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

