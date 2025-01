Os minhotos perderam em casa na jornada anterior, diante do Casa Pia (2-1), e só têm uma vitória nas últimas quatro rondas (2-0, nos Açores, sobre o Santa Clara), somando mais dois empates caseiros (Estoril Praia e Famalicão).

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado, Carlos Carvalhal disse querer os jogadores a fazer "reset [reinicializar] a tudo o que fizeram individual e coletivamente" até ao momento.

"Ano novo, vida nova. Quem merecer e trabalhar melhor durante a semana e consoante o plano estratégico para cada jogo será escolhido. Avançam os melhores, vamos escolher tendo em conta o que fizeram durante a semana e não em relação ao passado no clube. Chamei três jogadores, o Jónatas, o Diego [Rodrigues] e o Chissumba que estão em igualdade de circunstâncias", disse.

No sábado, os minhotos visitam o reduto do Benfica, que perdeu o dérbi lisboeta com o Sporting (1-0) na jornada anterior e caiu para a terceira posição, naquele que será o primeiro de dois encontros com as 'águias' em apenas quatro dias -- na quarta-feira, defrontam-se nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria.

O treinador considera que "a equipa tem tido três vertentes completamente diferentes, sendo sofrível e má em casa e excelente fora", recordando que é "a segunda melhor equipa do campeonato fora, e quando precisa de ganhar, ganha".

O técnico lembrou mesmo que, fora, o Sporting de Braga tem a melhor defesa do campeonato e é essa "equipa consistente e agressiva" defensivamente que quer ver na Luz.

Carlos Carvalhal revelou ter feito, juntamente com o presidente, António Salvador, "um trabalho de introspeção e focalização" durante a semana após o desaire com o Casa Pia que espera que tenha reflexos no recinto dos 'encarnados'.

Para o treinador, o jogo de sábado "não é de tudo ou nada", mas a ambição passa por vencer: "Espero um jogo muito difícil na Luz, contra uma equipa muito boa, com um excelente treinador, muito bem organizada e que ainda não perdeu em casa nas competições domésticas".

Carvalhal admitiu que "não será uma tarefa fácil, mas os grandes desafios são para grandes homens".

"Os ventos fortes e tempestades fazem bons marinheiros", salientou.

Questionado sobre se o problema da equipa está relacionado com os egos no plantel, o treinador considerou que não, mas admitiu existir nervosismo, sobretudo em casa.

"Isso podia ter consistência se, seis dias antes, no Santa Clara, isso se tivesse verificado e não foi assim, a equipa uniu-se, jogou bem coletivamente, contra um adversário muito difícil e há outros exemplos [de jogos]. Questões relacionadas com o ego são normais em todas as equipas do mundo. O Real Madrid tem 20 e tal egos e consegue fazer uma equipa. O nervosismo atrapalha, sim, temos escalpelizado isso e mais perto do próximo jogo em casa vamos aprofundar isso e resolver essa questão definitivamente", explicou.

O avançado Fran Navarro é reforço dos bracarenses até ao final da temporada por empréstimo do FC Porto e está convocado para a deslocação a Lisboa, revelou o treinador, enquanto Rafik Guitane regressou ao Estoril Praia, que o tinha emprestado aos bracarenses no final de agosto.

"Desde há um mês e meio que, se fizesse mais um jogo, não poderia sair para lado nenhum porque já tinha sido inscrito pelo Estoril Praia e pelo Braga, e por isso também a decisão de ficar de fora das convocatórias. Teve um problema de falta de competitividade para jogar ao nível do Sporting de Braga", notou, sobre o 'criativo' argelino.

Carlos Carvalhal revelou ainda que João Marques também deverá sair, por empréstimo, depois de ter manifestado "vontade de jogar mais".

"A sua situação está bem encaminhada para isso e penso que as coisas se vão resolver. Espero que faça um meio ano excelente, um bom Europeu de sub-21 e possa voltar ao Sporting de Braga depois", referiu.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 28 pontos, e Benfica, terceiro, com 40, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, num jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

GYS // MO

Lusa/Fim.