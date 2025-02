A conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Moreirense, segunda-feira, da 20.ª jornada da I Liga, ficou marcada sobretudo por questões de mercado.

O técnico disse saber que há interessados em Bruma no Brasil e em Portugal, deixando elogios ao internacional português e destacando a sua importância na equipa.

"O Bruma é um jogador que está a fazer a melhor época de sempre, com números fantásticos, a meio da época já superou os melhores registos [de golos e assistências] de outras temporadas. É um jogador importante para nós, é protagonista do campeonato, internacional A. Joga da esquerda para dentro, tem muito potencial no drible e para fazer golo também", disse.

O mercado fecha segunda-feira e o técnico disse esperar "que não saiam muitos mais jogadores".

"Também há uma proposta concreta e boa pelo Roger, mas o presidente garantiu-me que é inegociável nesta altura. Sei que há mercado para vários jogadores, mesmo os lesionados, como o Niakaté que ainda ontem [sábado] recebeu uma proposta", disse, acrescentando depois o interesse que há pelo médio uruguaio Zalazar.

Rafik Guitane, João Marques, Roberto Fernández e André Horta já saíram na reabertura do mercado, e podem sair mais jogadores, mas o treinador desvalorizou a ideia de desinvestimento numa altura em que o Sporting de Braga está a apenas quatro pontos do segundo e terceiro classificados, Benfica e FC Porto.

"A equipa vai estar sempre competitiva, independentemente de que acontecer. Não me parece que haja desinvestimento, há alterações que foram feitas, [umas são realidade] outras são especulações, mas vamos continuar fortes e competitivos. Há fome de vencer, juventude que se quer afirmar e queremos potenciar esses jogadores", disse.

Na ressaca da saída da Liga Europa, apesar da vitória caseira, na quinta-feira, sobre a Lazio (1-0), que ficou em primeiro lugar da fase de liga da competição, o Sporting de Braga vai tentar, na segunda-feira, a quarta vitória seguida no campeonato, o que nunca alcançou esta época.

Carlos Carvalhal disse querer "capitalizar" essas três vitórias consecutivas, assim como o triunfo com a Lazio, considerando que a equipa evoluiu nos últimos tempos e "está mais madura, mais ligada".

"Temos um capital de confiança bastante grande nos jogos fora, somos a melhor equipa a jogar fora juntamente com o Sporting, e vimos de uma sequência positiva. Queremos entrar com intensidade, sermos agressivos e fazer o nosso jogo, respeitando muito o adversário", disse.

A saída da Liga Europa permite recentrar-se no campeonato e Taça de Portugal, embora Carlos Carvalhal tenha frisado que gostaria de jogar a meio da semana porque significaria continuar nas competições europeias, assim como "preparar melhor os jogos" e teoricamente ter menos lesões.

"As equipas saem beneficiadas por isso [saírem da 'Europa'], mas não é isso que queríamos", concluiu.

O médio Racic chegou no sábado, emprestado pelos italianos do Sassuolo.

"O mercado de janeiro é muito difícil e temos que ir buscar jogadores que conheçam a nossa liga e que possam entrar de caras na equipa. Em função da saída do André [Horta] e da lesão mais prolongada do que estávamos a pensar do Vítor Carvalho surgiu a oportunidade de contratar um jogador. O Racic conhece bem o nosso campeonato e o Sporting de Braga e a nossa expectativa é que possa ser muito útil à equipa", disse.

Bruma e Fran Navarro estão de regresso às opções depois de terem falhado o jogo 'europeu', mas Niakaté, que saiu lesionado ainda na primeira parte, falha a deslocação a Moreira de Cónegos.

Vítor Carvalho, lesionado, fica de fora, tal como Zalazar, também por lesão, não estando diretamente relacionado com uma possível saída do médio, garantiu Carvalhal.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 37 pontos, e Moreirense, 11.º, com 23, defrontam-se a partir das 18:45 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

GYS // AJO

Lusa/Fim.