Com os mesmos 53 pontos do FC Porto, apesar do quarto lugar do campeonato, os 'arsenalistas' vivem o melhor momento da temporada em termos de sequência de resultados.

À margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que findou hoje no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde Carvalhal foi um dos oradores, o técnico apontou a reestruturação tática da equipa e algumas alterações no plantel como decisivas, mesmo com a saída de jogadores como Bruma, Matheus, André Horta ou Roberto Fernández.

"A reformulação do plantel, sem qualquer ponta de crítica aos jogadores que saíram, foi importante. Ajustámos em janeiro e alterámos também algumas coisas relativamente ao nosso jogo. E eu acho que, até ao momento, as coisas têm corrido bem", expressou.

Para suprir as saídas destes futebolistas, até então importantes nas escolhas do treinador, a formação será, no seu entender, cada vez mais, um caminho que permite assegurar o futuro do clube.

"Quando não está um jogador, desponta outro, é o que tem acontecido. É nosso dever olhar para a formação, procurar sempre dentro primeiro, antes de, eventualmente, irmos buscar lá fora. Temos olhado para a formação, seguimos atentamente todos os jogadores. Neste momento, há um ânimo muito grande na formação, porque os jogadores já perceberam que um sub-19 pode perfeitamente jogar como tem sido convocado, por exemplo, não só o Afonso Patrão, que tem jogado na equipa B, e o Sandro Vidigal, da equipa de sub-19. Qualquer jogador pode aspirar a jogar na primeira equipa", constatou.

Carvalhal rejeita a ideia de que, no decorrer das últimas nove jornadas que faltam para o fim da temporada, a equipa possa ressentir-se das ausências, deixou elogios aos seus jogadores e lembrou que o Sporting de Braga superou jogos de um grau de exigência elevado.

"Se não tivéssemos jogadores, não conseguiríamos ganhar jogos, obviamente. Já temos uma sequência boa, não está nada ganho, mas estamos no bom caminho. Eu relembro também que, desde janeiro, vencemos no Estádio da Luz, batemos a Lazio e o FC Porto. Dentro deste ciclo de jogos, foram jogos difíceis", retorquiu.

Questionado acerca da recuperação de Roger Fernandes, que contraiu uma lesão muscular gravosa na derrota frente ao Rio Ave (2-1), Carlos Carvalhal descartou a hipótese de um regresso imediato, deixando uma atualização do estado da recuperação dos restantes ausentes.

"O Roger ainda não regressa, de certeza absoluta. Ainda está lesionado, vai demorar mais tempo. O Vítor Carvalho hoje já treinou completamente integrado com a equipa, mas o Ismaël Gharbi não, ainda que esteja a recuperar bem. Quanto ao Fran Navarro, ainda estamos em avaliação, vamos ver até que ponto ele pode recuperar", concluiu.

THYG // JP

Lusa/Fim