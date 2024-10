"O Real Madrid comunica que, tal como estava previsto, acordou com Dani Carvajal a ampliação do seu contrato, ficando vinculado até 30 de junho de 2026", avançado o Real Madrid na sua página oficial na Internet.

Carvajal sofreu no sábado, na parte final do embate com o Villarreal, rotura do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral externo e do tendão poplíteo da sua perna direita, e vai ser operado nos próximo dias, já tinha avançado o clube.

"O Real Madrid quer demonstrar todo o seu apoio e carinho a Carvajal, ao qual deseja uma pronta recuperação, para que, o mais rápido possível, possamos voltar a desfrutar do seu futebol nos relvados", escreveram os 'merengues'.

O lateral direito espanhol está no Real Madrid desde 2002, quando tinha 10 anos, e chegou à equipa principal em 2013/14, depois de um empréstimo ao Bayer Leverkusen em 2012/13.

Ao serviço dos 'merengues', soma 427 encontros disputados e 26 títulos conquistados, nomeadamente seis edições da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de clubes, cinco da Supertaça europeia, quatro da Liga espanhola, duas da Taça do Rei e quatro da Supertaça espanhola.

Pela seleção principal da Espanha, foi internacional em 50 ocasiões, tendo conquistado um Europeu e uma Liga das Nações, depois de se sagrar campeão europeus de sub-19 e sub-21.

PFO // PFO

Lusa/Fim