"As sensações são muito boas. É um orgulho enorme poder representar um clube como o FC Porto, com a história do FC Porto. Qualquer jogador sonha jogar num clube como este, um clube vencedor. Estou muito feliz por vestir esta camisola", frisou.

O jogador, de 27 anos, garante que chega ao FC Porto com o objetivo de jogar o máximo de tempo possível para ajudar a equipa nos seus objetivos.

"Pessoalmente, os meus objetivos passam por fazer o maior número de jogos e ajudar a equipa a ganhar. Coletivamente, é ganhar mais títulos ainda", afirmou.

Carraça considera-se "um jogador muito aguerrido, um jogador que dá a vida dentro do campo", e garante que tem "qualidades" para ajudar o "FC Porto a conquistar ainda mais troféus".

O lateral direto revelou-se ainda ansioso por jogar no Estádio do Dragão, desta feita, com a camisola azul e branca.

"Para mim é um orgulho enorme representar este clube e poder jogar neste estádio. Já defrontei o FC Porto e é arrepiante jogar aqui. Agora, com os adeptos do meu lado, vai ser ainda melhor", frisou.

O jogador terminou contrato com o Boavista no final da última época e muda-se para agora para o Dragão como um jogador livre.

Carraça fez praticamente toda a carreira no clube do Bessa, que o cedeu a Tondela e Santa Clara nas temporadas de 2014/15 e 2015/16, respetivamente. Em 2019/20, o jogador de 27 anos cumpriu 31 jogos pelos 'axadrezados' e fez dois golos, a Santa Clara e V. Guimarães.

JYA // NFO

Lusa/fim