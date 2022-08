Carolina Mendes, Francisca Veselko e Guilherme Ribeiro tentam final no Lacanau Pro

As surfistas portuguesas Carolina Mendes e Francisca Veselko vão discutir entre si um lugar na final do Lacanau Pro, prova do circuito 'Qualifying Series', em França, onde o compatriota Guilherme Ribeiro também está presente nas meias-finais da vertente masculina.