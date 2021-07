A jovem velejadora teve hoje o seu melhor dia, com um 21.º posto e um 14.º, nas nona e 10.ª regatas, respetivamente, ainda que tenha cedido um posto, para o 34.º final, em relação ao penúltimo dia de provas na categoria.

João estreou-se em Jogos Olímpicos com 24 anos, sucedendo a Sara Carmo no Laser Radial, depois dos 27.º e 28.º lugares no Rio2016 e Londres2012, respetivamente.

