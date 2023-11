Na convocatória, hoje divulgada na Cidade do Futebol pelo selecionador Francisco Neto, destaca-se a entrada da central do Benfica, bem como da defesa Ágata Pimenta, do FC Fleuri, além de Joana Martins, média do Sporting.

Em contraponto, o selecionador não conta com a avançada Diana Silva (Sporting), por "motivos pessoais", enquanto as defesas Maria Miller e Mariana Azevedo, ambas do Sporting de Braga, saem, em comparação com a última convocatória, por opção.

"A Diana está fora por motivos pessoais, apenas por isso. Em princípio, em fevereiro já estará connosco. A Carole é um regresso, tem estado connosco há muito tempo, é uma jogadora com muitos minutos, uma das mais internacionais, recuperou da sua lesão e está outra vez apta no seu clube [...]. A Ágata é uma jogadora que temos vindo a acompanhar, tem feito um percurso no estrangeiro muito interessante", justificou o treinador.

Francisco Neto, que chamou 25 jogadoras para a dupla jornada com Noruega, em 01 de dezembro, em Oslo, e França, em 05 de dezembro, em Leiria, definiu um pouco os adversários que a seleção das 'quinas' encontrará nesta fase final do apuramento.

"A Noruega alterou a equipa técnica na primeira data FIFA, em setembro, e nitidamente tem vindo a crescer naquilo que são os seus desempenhos. Nesta convocatória, tem regressos de jogadoras importantes, caso da Ada [Hegerberg], do Lyon, e da Caroline [Hansen], do FC Barcelona, duas jogadoras que aportam muita qualidade e experiência à Noruega, uma equipa que procura assumir o jogo, alternar os duelos individuais com um jogo um pouco mais vertical", começou por explicar Francisco Neto.

O selecionador feminino acrescentou que espera uma partida de muitos duelos e que Portugal terá "de ter a bola e assumir o jogo", retirando o esférico à Noruega para evitar ao máximo os duelos físicos que as adversárias tanto gostam.

Em relação à França, líder deste Grupo 2, Francisco Neto lembrou tratar-se de uma "equipa mais dominadora", que tem sido superior a quase todas, num momento em que tem três vitórias e um empate, e que Portugal terá de tentar repetir o que de bom fez nos primeiros 20 minutos em que a defrontou: conseguir ter bola, instalar-se no meio-campo adversário e não permitir as habituais combinações de corredor.

As gaulesas somam 10 pontos, à frente da Áustria, com sete, de Portugal, com três, e da Noruega, com dois, numa competição em que o primeiro se apura para as meias-finais da Liga das Nações, o terceiro disputa um 'play-off' de permanência na Liga A e o último é despromovido à Liga B.

"É uma competição com apenas seis jogos, para aquilo a que nos propusemos sabíamos que as decisões seriam até ao final. Todos os jogos têm de ser encarados como finais, é aquilo que temos passado às jogadoras, tem sido a atitude que têm apresentado dentro de campo, mas, infelizmente, esta dupla última jornada [derrotas com a Áustria] não nos correu da forma como achámos que dentro de campo conseguimos criar problemas ao adversário", disse.

Francisco Neto admitiu, no entanto, não poder esconder a importância do jogo com a Noruega, " um adversário direto", e que, por isso, tem o acréscimo de poder dar a Portugal a 'independência' de depender apenas de si, à entrada para a última jornada, para se manter na Liga A.

O jogo da quinta e penúltima jornada do grupo, com a Noruega, está agendado para 01 de dezembro, no Ullevaal Stadion, em Oslo, enquanto o último jogo será em 05 de dezembro, com a França, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Lista de 25 convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Servette, Sui), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-yarde (Universidade de Arkansas, EUA).

- Defesas: Ana Borges (Sporting), Ana Seiça (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Servette, Sui), Lúcia Alves (Benfica), Ágata Pimenta (Sporting de Braga) e Carole Costa Costa (Benfica).

- Médias: Joana Martins (Sporting), Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting) e Tatiana Pinto (Brighton, Ing).

- Avançadas: Ana Dias (Zenit São Petersburgo, Rus), Ana Capeta (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica), Jéssica Silva (Benfica), Carolina Mendes (Sporting de Braga) e Telma Encarnação (Marítimo).

