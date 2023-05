"Lembro-me dos dias em que não tinha nada, somente uma bola e um campo no qual sonhava com algo mais. O basquetebol era o meu escape e foi a minha montra, pelo que estou eternamente grato às pessoas e lugares que fizeram de mim o Carmelo Anthony. Agora chegou o momento de dizer adeus, um adeus agridoce à NBA", disse o atleta em vídeo em vídeo publicados nas usas redes sociais.

Carmelo, que não teve um contrato na presente temporada, jogou sobretudo nos Denver Nuggets e nos New York Knicks, embora tenha ainda representado Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers.

Em nenhuma destas formações conseguiu o anel de campeão, mesmo com os 28.289 pontos que o incluem no top 10 dos mais concretizadores de sempre, com uma média de 22,5 pontos por jogo.

Esse registo valeu-lhe a chamada à seleção olímpica dos Estados Unidos pela qual foi campeão olímpico em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016.

O 10 vezes eleito para o All-Star Game só foi superado em termos de pontos por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain e Shaquille O'Neal.

"Agora chegou a hora de dizer adeus ao jogo que me deu propósito e orgulho. As pessoas perguntam qual o meu lado. Não são os meus feitos em campo que me vêm à mente, todos os prémios e elogios, pois a minha história sempre foi mais do que o basquetebol", disse, referindo-se ao filho.

O comissário da NBA, Adam Silver, elogiou "um dos maiores jogadores e embaixadores de todos os tempos da NBA", destacando a sua "notável carreira" e confiando de que em breve estará no Hall of Fame do basquetebol.

