O central de 30 anos vinculou-se aos israelitas por duas épocas e meia, até 2027, depois de ano e meio em que realizou 29 jogos oficiais pelo emblema da vila de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, com o qual tinha um contrato válido até junho de 2026.

Internacional pela seleção de Cabo Verde em 24 ocasiões, o jogador estreou-se no futebol português ao serviço do Quarteirense, na época 2013/14, antes de rumar ao Farense, na temporada 2014/15, e ao Paços de Ferreira, conjunto pelo qual se estreou na I Liga, na época 2015/16.

Depois de uma passagem pelo segundo escalão no arranque da temporada 2016/17, ao serviço da equipa B do Benfica, Carlos Ponck voltou ao escalão maior através do Desportivo de Chaves, ainda em 2016/17, e rumou depois ao Desportivo das Aves, clube pelo qual conquistou a Taça de Portugal.

Autor de três golos em 70 jogos oficiais pelos avenses entre 2017 e 2019, Carlos Ponck reforçou o Istambul Basaksehir no início da época 2019/20 e cumpriu 70 jogos oficiais pela equipa da capital turca, quatro deles para a Liga dos Campeões, em 2020/21.

Cedido aos turcos do Caykur Rizespor na temporada 2021/22, o futebolista voltou a Portugal no verão de 2022, para a segunda passagem ao serviço do Desportivo de Chaves, tendo cumprido 24 jogos oficiais antes de rumar ao Moreirense.

Em Israel, Carlos Ponck vai ter como colegas de equipa o português Hélder Lopes, de 36 anos, e o luso-israelita Miguel Vítor, de 35.

TYME // VR

Lusa/Fim