Os minhotos vêm de uma vitória clara para a Liga Europa, 3-0 ante os alemães do Hoffenheim, na quinta-feira, em casa, e nas últimas sete partidas, em quatro competições diferentes, averbaram cinco vitórias, um empate e só perderam uma vez, com o líder Sporting, em casa, por 4-2, na última ronda do campeonato.

Em sentido contrário, a equipa avense só tem um triunfo nos últimos oito jogos que realizou, alcançado sobre Os Sandinenses (2-0, fora), equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, para a Taça de Portugal, há mais de um mês.

O AVS mudou há duas semanas de treinador, com Daniel Ramos a substituir Vítor Campelos, mas a ter uma estreia aziaga, ao ser eliminado da Taça pelo Lusitano de Évora, também do Campeonato de Portugal, no passado sábado, e Carlos Carvalhal destacou o efeito psicológico dessa recente mudança, frisando estar à espera de uma "equipa ferida" por essa eliminação.

O treinador dos bracarenses considerou que a sua equipa atingiu "um ponto de equilíbrio importante" com a alteração do esquema tático (3x4x3), sentindo que "os jogadores estão confortáveis nas posições", mas quer mais.

"O nosso foco total é no que temos que melhorar. A exibição [com o Hoffenheim] sendo boa e mais consistente, estando a equipa em crescimento, não está tudo perfeito. O foco não é nas vitórias, mas no que temos que melhorar, fazer mais e melhor, porque temos que crescer para batermo-nos com adversários fortes em todas as competições", disse.

No final do jogo 'europeu', Carlos Carvalhal notou não ter gostado do período entre os 20 e os 40 minutos da primeira parte, considerando que a equipa se conformou com o resultado de 2-0 que alcançou desde os oito minutos dessa partida.

"Apesar de estarmos a vencer 2-0, a satisfação do treinador não era grande e os jogadores acolheram isso muito bem. Disse-lhes que não há aqui nenhuma síndrome Sporting [derrota por 4-2 depois de estar a vencer por 2-0], tínhamos de ter a bola, comandar o jogo, e a reação na segunda parte foi muito boa. Nada melhor que enfrentar o problema de frente e eles reagiram muito bem", disse.

Carlos Carvalhal considerou ainda que os jogadores estão "mais habituados" ao que é o Sporting de Braga.

"É uma questão de educação e de habituação, os jogadores perceberem que perder um jogo aqui não é normal e estão cada vez mais habituados a isso, já sabem o que a casa gasta. Costumo falar-lhes de questões da vida, não só de futebol, porque os jogadores captam melhor uma lição de vida. Dei a cada jogador o livro do Zé António [antigo lateral do Leixões] pela doença dele, a esclerose lateral amiotrófica [ELA], é um lutador e ler um livro daqueles também inspira", disse.

O Sporting de Braga vai jogar pela nona vez esta época três dias depois do último jogo, facto que o treinador assinalou.

"O Vitória de Guimarães e o FC Porto jogaram fora na quinta-feira [para a 'Europa'] e a liga privilegiou essas equipas. Mais uma vez, vamos apanhar com a 'batata quente' de jogar quinta e domingo, mas vamos a jogo e para ganhar", disse.

O treinador confirmou ainda que Paulo Oliveira e Zalazar vão continuar de fora devido a lesão, mas perspetivou poder contar já com eles para o próximo jogo, com o Estoril-Praia, na sexta-feira.

Sporting de Braga, quinto classificado, com 20 pontos, e AVS, 13.º, com 10, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, jogo que será arbitrado por António Nobre, da associação de futebol de Leiria.

