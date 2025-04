Os 'arsenalistas' empataram na última jornada, na visita o Sporting (1-1), com o golo dos minhotos a ser marcado pelo jovem de 18 anos Afonso Patrão perto do fim, aos 87 minutos, o que permitiu aos bracarenses destacarem-se do FC Porto e isolarem-se na terceira posição.

Instado sobre a recente afirmação de Hornicek aos meios do clube, em que o guarda-redes checo manifestava a ambição de segurar o terceiro lugar, e se essa irreverência dos mais jovens é importante para esse objetivo, Carlos Carvalhal disse apenas que "não há maior ambição possível do que querer vencer o próximo jogo: há maior ambição que esta?", questionou.

"Alerta máximo, é uma equipa que faz parte da elite do futebol português, porque está na I Liga, roubou pontos ao Benfica e ao Sporting, merece-nos todo o respeito, tem bons jogadores e um bom treinador. Sabemos que não vai ser tarefa fácil, mas a forma como a equipa trabalhou esta semana, com foco e alerta máximo leva-me a pensar que temos grandes hipóteses de ganhar os três pontos", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão.

Questionado sobre se a aposta nos jovens é suficiente para lutar pela conquista de títulos, Carlos Carvalhal disse que "quase nenhum clube do mundo vive 100% da sua formação, mesmo o Ajax, talvez o mais flagrante, mas que tem sempre três ou quatro jogadores experientes que alicerçam os outros".

"Interessa estar atento à formação, olhar primeiro para dentro antes de ir buscar fora. Um alicerce de um Braga futuro passará pela formação, mas tem que ter a sustentação de outros jogadores do maior nível possível para elevar o valor da equipa. No presente, temos um bocado dessa fórmula, como João Moutinho, Ricardo Horta ou o Paulo Oliveira, que dão suporte aos jovens da equipa, isso será sempre muito importante", disse.

Ruben Furtado e Afonso Patrão foram elogiados pelo treinador, que destacou ainda o papel dos treinadores dos vários escalões da equipa.

"Fizeram uma semana absolutamente tranquila, são miúdos muito bem trabalhados, fisicamente, taticamente e mentalmente. É uma herança que recolhemos da formação e dos treinadores das equipas B, sub-23 e sub-19. Não temos miúdos com grandes tatuagens ou brincos, não tenho nada contra isso, mas aqui anda toda a gente com os pés no chão. Andamos em clima de guerra, não de paz, ou melhor dizendo, andamos com o fato-macaco vestido", disse.

O treinador considerou ainda que, depois das mudanças de janeiro, com a saída de vários jogadores experientes e a ascensão de outros tantos jovens, a equipa joga mais ao seu estilo.

"Joga mais o meu futebol, é uma equipa mais à nossa imagem, mas não é perfeita, por isso temos de nos agarrar ao trabalho, temos pontos fortes, mas também temos consciência das nossas debilidades", disse.

Se ganhar no domingo, Carlos Carvalhal passa a somar 91 vitórias pelo Sporting de Braga e a ser o treinador com mais triunfos pelo clube, feito que "obviamente é um orgulho", mas que só vai comemorar "no final da época com a família", garantiu.

Roger e Fran Navarro continuam de fora devido a lesões e Carlos Carvalhal não vai poder contar também com João Moutinho, expulso em Alvalade, e como Robson Bambu, também castigado (por acumulação do quinto cartão amarelo).

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 57 pontos, e AVS, 16.º, com 23, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que vai ser arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

GYS // JP

Lusa/Fim