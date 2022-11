"Carlos Carvalhal será o treinador do Celta até junho de 2024, após o acordo alcançado com o clube nas últimas horas. O treinador português chega à equipa 'azul-celeste' apoiado de uma vasta experiência e com uma carreira marcada por notáveis sucessos", lê-se na nota publicada pelo clube galego.

O treinador de 56 anos vai ter a sua primeira experiência no futebol espanhol e será "incorporado imediatamente no comando da equipa".

Carvalhal, que estava sem clube desde o inicio de outubro, altura em que abandonou o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, vai 'pegar' no Celta Vigo numa altura em que a equipa ocupa o 16.º lugar da Liga espanhola, apenas um ponto acima da zona de despromoção.

Esta será a quinta experiência do antigo defesa-central como treinador fora de Portugal, depois de passagens por Inglaterra (Sheffield Wednesday e Swansea City), Turquia (Besiktas e Istambul BB), Grécia (Asteras Tripoli) e Emirados.

Em Portugal, Carvalhal conquistou a Taça de Portugal com o Sporting de Braga, em 2020/21, na sua segunda passagem pelo clube minhoto, tendo antes comandado Rio Ave, Sporting, Marítimo, Vitória de Setúbal, Beira-Mar, Belenenses, Leixões, Desportivos das Aves, Vizela, Freamunde e Sporting de Espinho.

No Celta, o técnico português vai encontrar o seu compatriota Gonçalo Paciência, avançado que chegou esta temporada a Vigo e leva oito jogos e um golo no campeonato espanhol.

A estreia de Carvalhal está agendada para sábado, com a receção ao Osasuna.

Horas antes, o emblema galego tinha anunciado a saída do argentino Eduardo Coudet que estava há depois, desde novembro de 2020, no clube.

LG // VR

Lusa/fim