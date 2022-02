Os bracarenses jogaram na quinta-feira, com o Sheriff, tendo obtido o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa no desempate por grandes penalidades (3-2), após a vitória no final dos 90 minutos e do prolongamento por 2-0.

O presidente, António Salvador, foi ao balneário, no final do jogo, dar os parabéns pela passagem da eliminatória europeia e pediu continuidade à equipa.

"É uma coisa em que estamos a trabalhar desde o início da época, é normal que haja estas oscilações de resultados numa equipa praticamente nova. Vendo o copo meio cheio, destaco a estatística de que o Sporting de Braga é a equipa que mais remata de entre todas na Liga Europa, o que é absolutamente fantástico, porque estão equipas de topo nesta competição. Estamos também a um jogo de igualar a estatística do ano passado da quantidade de jogos sem sofrer golos", frisou Carlos Carvalhal.

O treinador disse querer "dar continuidade ao que de muito bom" a equipa fez na quinta-feira, "em termos de entrega, compromisso coletivo e qualidade".

"Vamos a jogo contra um adversário que é uma das melhores equipas da nossa Liga. Conhecemos o seu potencial e temos que estar ao nosso máximo para vencer", disse em relação ao Santa Clara, equipa que já goleou esta temporada (6-0), na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os açorianos não vencem há três jornadas consecutivas (dois empates e uma derrota), mas Carlos Carvalhal espera uma equipa difícil, "com bons executantes, com uma ideia de jogo consolidada e que raramente se altera".

O técnico dos minhotos destacou a particularidade de o Santa Clara ter jogadores que têm "muita paciência para ter a bola no pé", algo que, considera, rareia hoje em dia, "a começar no guarda-redes Marco, que é muito bom na construção".

"Espero um Santa Clara a jogar o jogo pelo jogo, que tem qualidade. Mas, isto é também um jogo de estratégia e vamos tentar anular os pontos fortes deles e explorar as suas fragilidades defensivas, que também as tem, como todas as equipas", disse.

Abel Ruiz tem apenas dois golos marcados esta temporada e Carlos Carvalhal admite alguma falta de confiança por parte do avançado espanhol.

"É um processo natural, ele tem apenas 22 anos, não deixa de ser um miúdo e não é por ter jogado na seleção espanhola que passa a ser um jogador experiente. As pessoas têm sentimentos e expectativas, é natural que percam um pouco a confiança. Cumpre-nos puxar por todos, não deixar cair ninguém. Considero-o um titular da equipa e isso não significa que tem de jogar os jogos todos, mas entra em quase todos, tem a nossa total confiança", disse.

Ricardo Horta e Iuri Medeiros têm estado em destaque na equipa, entre golos e assistências, e o treinador considera que ambos têm uma importância extra até ao fim da época e "podem e devem" assumir essa responsabilidade.

"Esses jogadores têm que se assumir ainda mais nesta altura, de assumir a responsabilidade da regularidade da equipa. O Iuri Medeiros tem uma definição de passe de fino recorte e o Ricardo Horta é o 'capitão', era o jogador mais velho a treinar ontem [sábado], e é importante pela sua inteligência e capacidade de fazer golos", disse, destacando ainda o regresso de David Carmo e a integração de Buta como fatores que "melhoraram" a dinâmica da equipa

Sobre o Mónaco, adversário sorteado para os 'oitavos' da Liga Europa, disse ser uma "boa equipa" e um "adversário forte, de certeza", mas admitiu ainda não ter conhecimento profundo sobre a equipa francesa.

"Mas, é um jogo da Liga Europa e, nesta fase, é 50/50 para todas as equipas. Quem está nesta fase, tem competência e pode acreditar que pode passar", disse.

Paulo Oliveira já treinou integrado e pode ser opção para o técnico, mas Sequeira, Lucas Mineiro e Roger, lesionados, e o castigado André Horta, castigado, estão de fora do jogo com os açorianos.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 44 pontos, e Santa Clara, 12.º, com 25, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.

GYS // VR

Lusa/Fim