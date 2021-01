"Espero um adversário difícil, como todos. Hoje em dia, todas as equipas são organizadas e têm argumentos bons, o Santa Clara vem de uma vitória em Vila do Conde [2-1, sobre o Rio Ave], tem um bom treinador e competência. As equipas conhecem-se bem, já nos defrontámos, e o adversário vai fazer pela vida, [mas] nós queremos muito vencer este jogo e ir às meias-finais", afirmou o técnico, aos meios de comunicação do clube.

Salientando que as expectativas e a motivação da equipa "são altas", o treinador prometeu um Sporting de Braga "como sempre", com "personalidade, vontade de ganhar, atitude, organizado e a tentar descortinar os pontos fracos do adversário e esconder os seus pontos fortes".

"A nossa equipa não modificou nada desde os jogos de preparação, a não ser ter evoluído nas dinâmicas e na organização ofensiva e defensiva. Está melhor hoje do que há dois meses e esperemos que, daqui a um mês, esteja melhor do que hoje", disse.

O Sporting de Braga enfrenta um ciclo de jogos intenso -- jogou, no sábado, a final da Taça da Liga, com o Sporting (derrota por 1-0), na terça-feira, com o Gil Vicente, para a 15.ª jornada da I Liga (vitória por 1-0) e, na sexta-feira, defronta os açorianos -, mas o técnico garante que, apesar das "limitações de tempo" para preparar o jogo, a equipa vai entrar em campo "sem qualquer tipo de desculpa".

"Vamos entrar para vencer, em busca da eliminatória do primeiro ao último minuto, foi isso que prometemos aos adeptos. Queremos ser competitivos, muito focados, tentar praticar um bom futebol e, acima de tudo, passar à próxima eliminatória", disse.

Sporting de Braga e Santa Clara defrontam-se nos quartos de final da Taça de Portugal a partir das 19:45 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

GYS // RPC

Lusa/Fim