"Para mim, é um grande orgulho estar na lista de possíveis candidatos, mas estou 100% no Celta Vigo e estarei um ano e meio no clube. Estou muito empolgado e motivado com este trabalho", afirmou Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quinta-feira com o Gernika, dos escalões inferiores, da segunda ronda da Taça do Rei de Espanha.

Fernando Santos deixou o cargo de selecionador de Portugal após o Mundial2022, em que a equipa lusa foi eliminada nos quartos de final por Marrocos (1-0), posição que ocupava desde 2014 e que teve o seu auge em 2016 com a conquista do Europeu de França.

"Já quando estava no Sheffield Wednesday rejeitei uma oferta de uma equipa de Premier League porque me sentia feliz onde estava. Isso, para mim, é o mais importante. Acredito muito no projeto do Celta", frisou.

Carvalhal, de 57 anos, chegou ao emblema de Vigo já durante o decorrer desta época, para substituir o argentino Eduardo Coudet, despedido.

